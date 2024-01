A segunda edição do Mutirão do Microempreendedor Individual (MEI) começa na próxima segunda-feira (15), em Caxias do Sul, e segue até 19 de fevereiro, abrangendo outros oito municípios da região da Serra. A iniciativa é da Regional Serra do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com as salas do empreendedor e prefeituras. O mutirão busca ajudar os microempreendedores com orientações para impulsionar os respectivos negócios, organizar e aprimorar a gestão das empresas.