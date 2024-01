Foi sepultado no final da tarde desta terça-feira (2), no Cemitério Parque Vale da Esperança, em Nova Petrópolis, a primeira vítima de afogamento de 2024 no Rio Grande do Sul. William Anderson Wazlawick Drumm, 29 anos, tomava banho em área sem sinalização em Arroio do Sal, no Litoral Norte, na segunda (1º).