Nesta semana Caxias do Sul dá sequência às obras de revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo. Os trabalhos envolvem terraplanagem e detonações para a instalação de drenagem cloacal e pluvial. Por conta disso, a extensão da Rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre as ruas das Rosas e José Bresolin, estará bloqueada.