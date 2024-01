O trecho da BR-116, entre Caxias do Sul e São Marcos que registrou um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (25) está liberado. Por volta de 7h20min, uma colisão frontal entre um Celta e um HB-20 bloqueou a rodovia na altura do km 128, região de Pedras Brancas, a dois quilômetros do antigo posto de pedágio no sentido São Marcos-Caxias.