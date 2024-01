O bloqueio na BR-116, em Nova Petrópolis, foi estendido até 5 de fevereiro, conforme comunicado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (26). O trecho está interditado para obras no km 181, que sofreu quedas de barreiras em 2023. De acordo com as autoridades, a extensão do fechamento da via deve-se ao acumulado de chuva nos últimos 10 dias, o que atrasou os trabalhos.