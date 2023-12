Ainda na adolescência, quando pensava em cursar Direito, Fábio Balen surpreendeu os irmãos quando os presenteou no Natal com cartões ilustrados com seus traços e cores. Era a figura de um gaúcho, estilizado, como recorda o irmão Durval Balen, 75. Foi assim a primeira manifestação pública, mesmo que restrita aos familiares, do talento do artista plástico caxiense que morreu na madrugada desta quarta-feira (6), aos 61 anos, em Caxias do Sul.