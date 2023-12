Neste sábado (9), até às 18h em diversos mercados de Caxias do Sul, 120 voluntários do Banco de Alimentos arrecadam doações de produtos não perecíveis. Está é a última ação do ano do projeto Sábado Solidário. Por isso, há uma troca de cinco quilos de alimentos por uma sacola retornável. Os itens mais necessitados para doação neste momento são leite e feijão.