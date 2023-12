Com o clima mais instável nos últimos meses e com maior probabilidade de temporais na Serra, moradores da Rua Alice Andrezza Pecin, no bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul, reivindicam a poda de árvores que apresentam risco de queda sobre as moradias. O local de mata fechada pertence a uma empresa privada, em que o proprietário e os moradores aguardam pelo resultado de uma vistoria técnica realizada pela Secretaria do Meio Ambiente (Semma).