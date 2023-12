Um acidente de trânsito deixou ao menos 10 pessoas feridas no início da manhã de sexta-feira (1º) em Caxias do Sul. Conforme informações repassadas pela Brigada Militar (BM) e pelos Bombeiros, um micro-ônibus, que transportava trabalhadores de uma indústria da cidade, acabou invadindo o terreno de uma residência no final da Rua dos Cristais, no Loteamento Vila Lobos, na Zona Sul.