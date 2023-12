Para tornar o Natal de mais de 1,5 mil crianças mais alegre, campanha arrecada alimentos para a realização de uma edição do Natal Solidário, no bairro Pôr do Sol, em Caxias do Sul. Estão sendo arrecadadas balas, pirulitos, refrigerantes, molhos pra cachorro quente, peito de frango, azeite, guardanapos, copos descartáveis e brinquedos.