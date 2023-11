Os motoristas que costumam utilizar ruas do bairro Santa Catarina devem estar atentos a bloqueios nesta quinta-feira (30). De acordo com comunicado da prefeitura de Caxias do Sul, trechos serão interrompidos para obras de recapeamento asfáltico. A Codeca realiza o trabalho depois que o Samae concluiu a implantação da rede de água para abastecimento da região.