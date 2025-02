Técnico do Juventude não descarta mais preservações contra o Pelotas

Técnico Fábio Matias terá um dia para definir a equipe antes da viagem para zona sul do estado. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude voltou de Santa Cruz do Sul com apenas um ponto na bagagem diante da pior campanha do Campeonato Gaúcho. O empate em 1 a 1 contra o Avenida, frustrou o torcedor que esperava a vitória para seguir com a melhor campanha da classificação geral. O time foi ultrapassado pelo Inter, que venceu o São Luiz por 3 a 1.

Agora, o elenco alviverde já pensa na última rodada da primeira fase do Gauchão. No sábado (15), às 16h30min, o Verdão enfrenta o Pelotas. Jogo que será no Estádio da Boca do Lobo. O técnico Fábio Matias pode preservar mais jogadores, pois o time já está classificado às semifinais do Gauchão e vem com uma sequência forte de jogos.

— Se tiver algum jogador que não tenha condição de jogar e que a gente identifique isso, nós vamos preservar. Isso é fato e não tem hipótese nenhuma de negociar. Quando eu comunico Abner (e o Ênio) que eles não vão ir vim pra cá (Santa Cruz do Sul) é uma decisão da nossa comissão técnica. Da mesma forma que sábado pode ser uma outra decisão. É trabalhar nas dificuldades para poder evoluir e conquistar uma boa vitória no sábado — comentou o técnico Fábio Matias após o jogo contra o Avenida.

Para enfrentar o Pelotas, o Juventude deve ter os retornos do zagueiro Abner e do atacante Ênio. Porém, o zagueiro Cipriano saiu com suspeita de lesão na coxa e deve desfalcar o time. Ainda na zaga, Wilker Ángel também está de fora. Adriano Martins está na transição e pode virar alternativa em meio aos problemas enfrentados pelo técnico.

— Muitas vezes o adversário joga nas costas e acaba tendo que usar muita velocidade dos nossos zagueiros. Tem agora o retorno também do Adriano, então nós estamos aos poucos trabalhando pra que os atletas estejam em condições — explicou o técnico do Juventude, que completou:

— Preservamos o Ênio (atacante) e nós temos que avaliar agora se tem mais algum jogador que tenha que ser preservado pro próximo jogo. Isso faz parte de gestão, gestão de plantel, por isso que a gente tem que ter um grupo forte para conseguir sustentar sete, oito jogos em 24 dias.

SEMANA CHEIA

Antes da partida de ida das semifinais do Gauchão, o Juventude terá uma semana cheia. O período virá em boa hora, pois no fim do mês, o Papo terá a estreia na Copa do Brasil contra o Maringá-PR, no dia 25 deste mês.