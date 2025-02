Pelotas x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Pelotas e Juventude se enfrentam no estádio Boca do Lobo. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Juventude entra em campo no sábado (15) pela última rodada da primeira fase do Gauchão. Já classificado, o Verdão busca mais três pontos para ainda sonhar com a primeira colocação da classificação geral. O duelo será diante do Pelotas, às 16h30min, no estádio Boca do Lobo.

Nesta última rodada serão definidos os confrontos da fase semifinal do Campeonato Gaúcho e a ordem dos respectivos jogos de ida e volta.

Prováveis escalações:

PELOTAS: Jorge; Vidal, Yuri, Massaia e Bryan Gabriel ; Robson Lopes, Mateus Silva, Venicio e Cesinha; Emerson e Michel Douglas. Técnico: Alessandro Telles

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Marcos Paulo (Kawan), Felipinho; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Giovanny e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Pelotas x Juventude

Escala ainda não divulgada

Onde assistir a Pelotas x Juventude

Premiere e Sportv 3 anunciam a transmissão da partida.

Como chegam Pelotas e Juventude

O Juventude já está classificado para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho. No entanto, o objetivo ainda é confirmar a melhor campanha da primeira fase para ter vantagem na sequência da competição. Com 16 pontos, o time de Fábio Matias precisa vencer e torcer pro Inter não ganhar do Monsoon.

O zagueiro Abner e o atacante Ênio não viajaram para enfrentar o Avenida e foram preservados pela sequência forte de jogos. Ambos devem retornar para o confronto da última rodada da primeira fase.

Já o Pelotas tenta escapar do quadrangular do rebaixamento. Com seis pontos precisa vencer e torcer pelo tropeço de Brasil-Pel ou Monsoon. Por conta da campanha ruim, Ariel Lanzini deixou o cargo de técnico e Alessandro Telles foi contratado. O novo comandante fará sua estreia diante do Juventude.