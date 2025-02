AO VIVO: assista ao julgamento do Caxias no caso Yuri Ferraz no STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) começou, na manhã desta sexta-feira (14), o julgamento, no Plenário da entidade, no Rio de Janeiro, do caso Yuri Ferraz, que envolve o Caxias.

A sessão teve inicio por volta das 10h10min com a fala da Auditora Presidente da 3ª Comissão Disciplinar Tribunal de Justiça Desportiva, Dr(a). Adriene Silveira Hassen.

A procuradoria do STJD denunciou o Caxias, no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por escalação irregular do lateral-direito Yuri Ferraz.

A possível pena é a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória. Como o jogador atuou em nove jogos do time grená na Série C do ano passado, o Caxias poderá perder 27 pontos. O Grená terminou a terceira divisão nacional com 21 pontos na 15ª colocação. Se punido com perda de pontos, seria rebaixado. Além disso, o clube pode ser multado de R$ 100 a R$ 100.000.