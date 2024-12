Piloto gaúcho disputa última etapa da Copa Truck 

Maicon vai focado no pódio para encerrar a temporada de forma positiva. Vanderley Soares / Divulgação

O caxiense Maicon Roncen, piloto do caminhão Mercedes #97, disputará a última etapa da Copa Truck, neste final de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Em busca de superar os contratempos e alcançar o pódio, o piloto e sua equipe procuram maneiras de resolver o problema do excesso de emissões do seu caminhão, grande empecilho entre Maicon e o tão desejado pódio na classe Elite. Concluir a corrida entre os melhores da etapa faria o gaúcho encerrar sua primeira temporada completa na categoria com chave de ouro.

— Goiânia é uma pista que já conheço e a equipe vem trabalhando na questão das emissões. O objetivo é alcançar um lugar no pódio para encerrar bem a temporada — disse Roncen.

A programação começa no sábado (7), com o classificatório, às 14h. As corridas acontecem no domingo (8), com largada às 14h10min.