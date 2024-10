Os jogadores do Juventude conseguiram ter mais de uma semana de atividades no Centro de Treinamentos do clube. A Data Fifa veio em uma boa hora para o técnico Jair Ventura e aos atletas. Depois de uma sequência forte de jogos, na reta final da temporada, o elenco recarregou as baterias com uma folga estendida para focar as últimas nove rodadas do Brasileiro.