Em busca da primeira vitória fora de casa, Juventude encara o Athletico-PR

Alviverde viajou na sexta-feira, em voo fretado, para encarar o Furacão pelo Brasileirão. O adversário deverá poupar alguns atletas pela sequência de jogos. Clube do Paraná divide as atenções com a Copa Sul-Americana e vem de vitória sobre o Belgrano, por 2 a 1, pelas oitavas do torneio internacional

17/08/2024 - 11h02min