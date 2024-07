Alerta do meia Notícia

"O problema é que, quando tomamos um gol, parece que cai o mundo", diz Nenê após nova derrota do Juventude

Experiente jogador alviverde diz que time sofre demais quando sai atrás do placar. Verdão levou dois gols no segundo tempo, perdeu para o Bahia e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

04/07/2024 - 21h37min