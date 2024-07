O Juventude conseguiu controlar o Bahia nos primeiros 45 minutos de jogo, na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira (4), pelo Brasileirão. Contudo, na volta do intervalo, o time sofreu dois gols e caiu muito de rendimento. Quando teve as oportunidades mais claras, a equipe alviverde também pecou nas finalizações. Com mais uma derrota fora de casa, o time estacionou nos 16 pontos e segue sem vencer longe de Caxias do Sul neste Brasileirão.