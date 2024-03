O técnico Roger Machado terá de promover duas modificações na equipe do Juventude. Ele não vai contar com o volante Mandaca e o atacante Erick Farias. Ambos não viajaram com a delegação, que iniciou o deslocamento no começo da tarde desta sexta-feira para enfrentar o Guarany, neste sábado (9), às 19h30min, pelas quartas de final do Gauchão, no Estádio Estrela D'alva.