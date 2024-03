Há seis jogos sem vencer, mesmo obtendo a classificação à segunda fase da Copa do Brasil com o empate no meio de semana, o Juventude preocupa o torcedor. A derrota para o Inter, na tarde deste sábado (2), no Alfredo Jaconi, fez com que a equipe de Roger Machado deixasse o G-4 da tabela do Gauchão 2024.