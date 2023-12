O ala/pivô Malcom, 24 anos, é o novo reforço da ACBF para a próxima temporada. O jogador estava no Foz Cataratas e chega como uma das novidades do time da Serra para o 2024. Além dele, foram contratados o pivô Barbosinha, vindo do Praia Clube, e o ala esquerdo Neto, que estava no Jaraguá.