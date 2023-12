O Caxias teve na figura de Eron, o atleta responsável por decidir jogos na Série D do Brasileiro. Os 14 gols do centroavante foram determinantes para o acesso grená à Série C de 2024. Mas a parceria no ataque não teve o mesmo desempenho. Marcelinho, Minho e Joãozinho não deram conta do recado e não permaneceram para a próxima temporada. O clube contratou Robinho, Zé Andrade, Gabriel Silva e Pablo Borja para as extremas. Vitor Feijão terminou a competição como titular e marcou um gol em 11 jogos. Ele é um dos remanescentes no grupo que conquistou a vaga nacional.