A bola vai rolar para Juventude e Ituano. O confronto pela 35ª rodada da Série B será às 21h30min no Alfredo Jaconi. O Futebol da Gaúcha transmite a partida na Rede Gaúcha SAT e no aplicativo de GZH. O jogo pode marcar a volta do Ju ao G-4 da competição em caso de vitória simples. Para o time de São Paulo, o objetivo é se distanciar da zona de rebaixamento.