Assim que o árbitro Caio Max Augusto Vieira apitou o final de jogo no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a festa do Juventude começou no gramado. A vitória de virada por 3 a 1, sobre o Ceará, garantiu o acesso do Verdão à Primeira Divisão, além do vice-campeonato da Série B. E a comemoração se estendeu no hotel onde ficou hospedada a delegação alviverde, na Praia de Mucuripe.