Simulador de carro voador está entre as novidades da Eletric Move Brasil, que começa quinta, em Caxias

A segunda edição da Eletric Move Brasil, feira que movimenta os segmentos de veículos, mobilidade elétrica e energias renováveis, começa nesta quinta-feira (7) em Caxias do Sul. A programação segue até domingo (10), com entrada gratuita (mas sugere-se a doação de 1kg de alimento não-perecível), no Centro de Eventos da Festa da Uva. Neste ano, uma das novidades que será apresentada é o simulador do carro voador. O equipamento que imita a experiência de pilotar um veículo desta modalidade foi desenvolvido pelas empresas caxienses Realdrive e Flybis.