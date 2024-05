Carros, celulares, computadores, chuveiros, garrafas PET e de alumínio e eletrodomésticos. O que todos esses produtos têm em comum além de fazerem parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo diariamente? Eles dependem de um setor específico da indústria para serem fabricados: a ferramentaria, que é uma das especialidades de Caxias do Sul, um dos principais polos deste segmento no Brasil.