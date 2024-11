O atacante Vinícius Júnior foi considerado um dos protagonistas do empate por 1 a 1 entre Brasil e Venezuela, na quinta-feira, pelos jornais espanhóis. O brasileiro perdeu um pênalti no segundo tempo que poderia colocar a seleção novamente na frente do placar, no jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o AS, Vini Jr. reviveu "velhos fantasmas na partida".