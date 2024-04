Uma estratégia que não vai muito na linha da inovação, mas funciona perfeitamente para um evento marcado pela rede de contatos. Na edição 2024 da Gramado Summit, que segue até esta sexta-feira (12), no Serra Park, no município das Hortênsias, a Cooperativa Sicredi, em parceria com a Icatu Coopera, apostou na tradicional interação com o público para angariar possíveis clientes e divulgar os respectivos serviços. O pano de fundo? Arte e uma boa conversa.