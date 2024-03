Foi lançada oficialmente neste sábado (9) a Casa Lide Gramado, um espaço para debates e encontros entre lideranças dos principais setores produtivos no hotel Wish Serrano. O primeiro encontro reuniu organizações que movimentam mais de R$ 120 bilhões no mercado. Estiveram presentes líderes empresariais e institucionais, formadores de opinião, autoridades e instituições do terceiro setor.