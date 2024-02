O som das ferramentas trabalhando deu lugar ao silêncio da falta de demanda nos canteiros de obras de Caxias do Sul. A construção civil foi o único setor da economia caxiense que demitiu mais que contratou em 2023. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, apontam que o saldo foi de -90 vagas no ano – 2.444 desligamentos para 2.354 admissões. Um panorama diferente de 2022, quando o setor gerou 48 postos. Embora os dados demonstrem um cenário de geração de vagas no negativo, as perspectivas são para um ano com crescimento na área, como apontam líderes e empreendedores do setor. Um dos fatores para esse otimismo é a queda na Selic, a taxa básica de juros.