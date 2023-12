Promulgada nesta quarta-feira (20), no Congresso Nacional, a reforma tributária, aguardada há pelo menos três décadas no país, foi avaliada como otimismo pelos setores representantes do setor produtivo da Serra. A mudança cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS estadual e o ISS municipal, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que ficará no lugar de tributos federais, como o PIS e a Cofins.