Grupo Andreazza intensifica contratações em 2025; veja detalhes da seleção

Andreazza também oferece vagas para pessoas com deficiência (PcDs). rh2010 / stock.adobe.com

Um novo ano vem com diversas novidades, e a busca por um novo emprego é uma das prioridades entre os trabalhadores do Brasil. Segundo uma pesquisa do LinkedIn, feita entre novembro e dezembro de 2024 com 22 mil usuários, três em cada cinco brasileiros desejam mudar de colocação em 2025.

O levantamento aponta que a porcentagem varia de acordo com a idade. Entre a Geração Z (nascidos aproximadamente entre 1996 e 2012), 68% querem um novo trabalho, seguidos de 65% dos Millennials (entre 1982 e 1995); 51% da Geração X (entre 1965 e 1981) e 41% dos Baby Boomers (entre 1945 e 1964). Entretanto, não é qualquer empregador que busca pessoas de diferentes faixas etárias, o que dificulta o processo.

O Grupo Andreazza, responsável pelas redes Supermercados Andreazza, Super Vantajão e Vantajão Atacado, já soma cerca de 50 lojas pelo Rio Grande do Sul. Ao longo de 2025, a empresa busca aumentar ainda mais as novas contratações, tendo vagas abertas para diversos setores.

– Nosso objetivo é despertar a vontade dos funcionários de crescer junto com a empresa, para que eles possam estar em constante aprendizado e desenvolvimento, construindo uma carreira junto ao Grupo Andreazza – afirma o sócio-diretor do Grupo, Jaime Andreazza.

Veja, em três pontos, os detalhes do processo seletivo para as vagas abertas do Grupo Andreazza.

1. Tipos de vagas

Um dos diferenciais da companhia é trazer ofertas para profissionais de todas as faixas etárias. As funções contemplam desde os jovens – que desejam iniciar suas atividades em um primeiro emprego –, até o público da terceira idade – que busca retornar ao mercado de trabalho.

– Nosso objetivo é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. E, junto disso, entendemos que devemos dar oportunidade para todos, desde o jovem aprendiz de 14 anos, que está buscando uma primeira oportunidade de trabalho, até o idoso. Essa diversidade de gerações em nossas lojas promove uma troca muito rica de experiências e ensinamentos entre todos – destaca o gestor.

Além disso, a empresa reserva vagas para pessoas com deficiência (PcDs), por meio do Projeto Eficiência em Ação. Os funcionários deficientes são convidados a participar de atividades para promover a integração e o desenvolvimento de suas habilidades.

2. Benefícios para funcionários

A companhia é a terceira maior empregadora de Caxias do Sul, com mais de 4,5 mil funcionários diretos dentro e fora da Serra Gaúcha. Eles contam com diversos benefícios, o que é um grande diferencial do Andreazza.

O grupo oferece plano de carreira, carga horária flexível, treinamento e qualificação interna. Há também vale-transporte, desconto nas compras dos funcionários nas lojas da empresa, convênios com faculdades, cursos técnicos, clínicas odontológicas e óticas. E o prêmio assiduidade, em que os funcionários que não faltarem ao trabalho, não tiverem atestado e cumprirem a carga horário de trabalho, recebem mensalmente um bônus em vale-compras.

– No Andreazza, temos cursos de formação básica regulares, junto à escola corporativa Andreazza, com o objetivo de preparar na teoria e na prática os nossos funcionários para cargos de liderança. Também contamos com cursos de formação continuada para líderes, com o intuito de aperfeiçoamento constante – detalha o profissional.

3. Processo seletivo

O processo seletivo para trabalhar no Grupo Andreazza é feito por meio do Portal de Vagas. A página reúne todas as oportunidades de emprego disponíveis nas lojas da rede e permite que os interessados realizem pesquisas por cargos, cidades, unidades ou setores.

Para se candidatar, basta cadastrar seus dados no sistema do Grupo Andreazza.

Acesse pelo site oficial da rede, selecione a opção “Contato” e clique no botão “Trabalhe Conosco”.

Depois, é só preencher o formulário e indicar a vaga de interesse que mais combina com o próprio perfil profissional. Se preferirem, os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou enviar pelo número de WhatsApp do RH: (54) 99927-0763.