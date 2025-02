Aumento do preço do aluguel perde ritmo em Porto Alegre, mas acumulado ainda é cinco vezes mais que a inflação

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Capital teve um salto de 25,98% nos preços nos últimos 12 meses. Camila Hermes / Agencia RBS

Porto Alegre registrou aumento de 0,69% no preço dos aluguéis residenciais em janeiro, segundo o Índice FipeZAP, que acompanha a variação de preços nas capitais do país. Apesar da elevação, o percentual é menor do que o registrado no país – em 0,96% – e mostra, mais uma vez desaceleração. Cabe lembrar que em dezembro a subida foi de 0,92% ante um percentual mais alto ainda, 1,31% em novembro.

Ainda assim, a situação não é confortável para o bolso dos porto-alegrenses, tendo em vista que a Capital teve um salto de 25,98% nos preços nos últimos 12 meses. O acumulado é o dobro da média nacional, que fica em 13,16%, e cinco vezes a inflação do período, que ficou em 4,56%. Ele só não é mais alto do que o registrado em Salvador, que vê os preços dispararem em 33,37% no último um ano.

Os cinco bairros mais valorizados pouco mudaram de dezembro para janeiro, com o Montserrat tendo um aumento de 62,8% e o preço de aluguel por metro quadrado mais caro da cidade, em R$ 71,80. Na sequência, vem o Partenon, com um avanço de 49,2%, e o Bela Vista, com 47,9%. Destaque para o Praia de Belas que segue anotando uma baixa valorização, em 2,3%, mas ainda tem o segundo preço mais alto por m²: R$ 54,60.

Já o Centro Histórico fica em evidência pela retomada da valorização, 16% em janeiro, com o preço médio ficando em R$ 30,90.

Veja os destaques

Montserrat: 62,8%, a R$ 71,80 por m²

Partenon: 49,2%, a R$ 45,50 por m²

Bela Vista: 47,9%, a R$ 54 por m²

Rio Branco: 45,6%, a R$ 51,60 por m²

Petrópolis: 26,9%, a R$ 48,6 por m²

Centro Histórico: 16%, a R$ 30,90 por m²

Praia de Belas: 2,3%, a R$ 54,60 por m²

Venda

Já o Índice FipeZAP que acompanha o preço de venda dos imóveis residenciais registrou alta de 0,65% em janeiro, ante 0,50% em dezembro. O valor médio do metro quadrado na cidade é de R$ 7.167. Já o bairro mais valorizado foi o Rio Branco, com elevação de 21,9% no preço de imóveis à venda, batendo em R$ 10.542 por m².

