AO VIVO: João Fonseca x Francisco Cerundolo pela final do ATP de Buenos Aires

O atleta de 18 anos irá enfrentar o argentino Francisco Cerundolo , número 28 do mundo, na decisão do torneio.

A trajetória até a decisão

João Fonseca estreou no ATP 250 de Buenos Aires contra Tomas Martin Etcheverry, número 44 do mundo e um dos cabeças de chave do evento. O brasileiro venceu por dois sets a zero, com duplo 6/3.