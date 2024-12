"O Clube das Mulheres de Negócios", com a caxiense Ítala Nandi no elenco, está em cartaz na Sala Ulysses Geremia

Parte do elenco de "O Clube das Mulheres de Negócios" Aline Arruda / Divulgação

Filme que traz no elenco a atriz caxiense Ítala Nandi, O Clube das Mulheres de Negócios, de Cristiane Oliveira, vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Cinema de Gramado deste ano, está em cartaz na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás). As sessões ocorrem sempre às 17h de quinta a domingo, até o próximo dia 22. Ingressos a R$ 20 e R$ 10 meia entrada).

Dirigido por Anna Muylaert, a comédia com toques de suspense faz uma crítica social em tom de sátira, criando um mundo paralelo em que os estereótipos masculinos e femininos são invertidos, e o matriarcado domina a sociedade. Neste universo em que os homens são submissos, o filme passa por questões de classicismo, racismo, corrupção e outras mazelas muito presentes na realidade brasileira.

Além de Ítala Nandi, compõem o elenco nomes conhecidos da dramaturgia brasileira, como Irene Ravache, Grace Gianoukas, Louise Cardoso, Rafael Vitti e Luis Miranda. Na trama, Miranda e Vitti interpretam um jornalista e um fotógrafo que vão até um clube de campo decadente, em que a maioria das frequentadoras enfrenta problemas com a lei. Ao chegar no local, enquanto as sócias do clube almoçam, descobre-se que três onças que eram criadas por puro capricho por uma das mulheres, escaparam da jaula. É quando a narrativa parte da comédia para o thriller, numa guinada que faz lembrar outro clássico dirigido por Anna Muylaert, Durval Discos (2003).

CINEMA CHINÊS

Além de "O Clube…", entra em cartaz hoje na Sala de Cinema o longa chinês "Black Tea - O Aroma do Amor", dirigido por Abderrahmane Sissako. Este drama romântico traz a história de Aya, uma jovem da Costa do Marfim que toma uma decisão surpreendente ao dizer "não" no dia de seu casamento. Após abandonar o noivo no altar, a jovem parte para a China, onde se instala em uma área marcada pela diáspora africana e começa a trabalhar em uma loja de importação de chás. Lá, ela conhece Cai, um homem de 45 anos, e juntos desenvolvem uma relação que desafia barreiras sociais, preconceitos e os traumas do passado.