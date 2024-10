Guitarrista de blues norte-americano Tyrone Vaughan fará show nesta sexta-feira, em Caxias

Um guitarrista de uma das linhagens mais nobres do instrumento desembarca em Caxias do Sul nesta sexta-feira. Tyrone Vaughan, que é filho do fundador do The Fabulous Thunderbirds Jimmie Vaughan, e sobrinho do lendário Stevie Ray Vaughan, se apresenta pela primeira vez na cidade, nesta que é sua segunda turnê pela América do Sul, passando por Chile, Argentina e Brasil. O show será no Memphis Juke Joint, com ingressos já à venda pela plataforma Uniticket, ou pela bio do perfil @memphis.jukejoint no Instagram. Sócios do Clube Juvenil podem comprar com desconto especial.