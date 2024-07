O show do cantor Fábio Jr. em Caxias do Sul no dia 8 de novembro, já têm setores com ingressos esgotados. A apresentação da turnê Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos no Ginásio do Sesi marca a comemoração dos 70 anos do artista. O setor Mesa Platinum 1ª Fila já está esgotado. Já para o setor Mesa Platinum, resta apenas uma unidade.