Esculturas Notícia

Exposição "Desdobramentos da Natureza" inaugura nesta quinta-feira, na Galeria Arte Quadros

Com trabalhos de oito artistas, sendo sete deles serranos e um da Capital, mostra tem como mote a habilidade do ser humano em interagir com o ambiente natural, criando com a finalidade de gerar novos significados

11/07/2024 - 08h00min