Neste sábado (22), o shopping Villagio Caxias promove um arraiá solidário na Praça de Eventos. Das 14h às 18h e com entrada gratuita, a programação terá apresentações típicas de festa junina e o lucro das vendas da quermesse será revertido para duas instituições parceiras do shopping: a Casa Anjos Voluntários e a Crianças & Adolescentes no Esporte (CAE).