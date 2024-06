Neste sábado (22), a atriz caxiense Aline Tanaã apresenta o espetáculo Khaleh, na Fluência Casa Hip Hop, no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul. A apresentação está marcada para as 16h e tem entrada gratuita. A peça, inspirada no livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da psicanalista Clarissa Pinkola, está em circulação por seis cidades da Serra. Além de Caxias, Garibaldi, São Marcos, Antônio Prado, Canela e Bento Gonçalves também estão no itinerário.