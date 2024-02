Durante os três finais de semana da 34ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, a Unidade de Arte e Cultura Popular, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, promove uma série de apresentações artísticas gratuitas para o público na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. Os shows acontecem de forma gratuita, das 10h às 18h, de quinta-feira a domingo. Além da música, haverá estandes de artesanato e de gastronomia no período.