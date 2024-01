A excursão inaugural da agência de turismo caxiense Rupestre, em janeiro de 2004, foi rumo a um show do Iron Maiden, em São Paulo. A segunda, em fevereiro, foi para o Planeta Atlântida, dando início a uma tradição que acompanha os 20 anos de existência da empresa liderada por Matheus Corrêa. Neste fim de semana, irão se completar duas décadas em que a agência transporta, de ônibus, os fãs caxienses a todas as edições do maior festival de música do Sul do Brasil.