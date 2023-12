Em dez anos, a quantidade de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7%. Em números brutos, esses dados representam aumento de cerca de 9 milhões de idosos no País. As informações foram divulgadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).