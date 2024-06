Para voar nas asas do nosso cinema

Boa nova para os dias frios: a Netflix trouxe ao seu catálogo uma leva de ótimos filmes brasileiros. Já era mais que tempo. Nada justificava a plataforma de streaming mais popular do país ser tão pobre em títulos nacionais. Então, devo celebrar a chegada de clássicos como Rio, 40 Graus (1955) e Vidas Secas (1963) em meio a outras joias como A Dama do Lotação (1978), A Ostra e o Vento (1997) e Central do Brasil (1998). São mais que filmes icônicos em seu tempo. São peças artísticas imperecíveis por mapear aspectos marcantes da cultura brasileira. Sim, são obras que, entre dores e delícias, revelam o Brasil. E como precisamos voltar a nos reconhecer como país para enfrentar o que tenta nos dividir!