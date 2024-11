FAS promove o 2º Festival do Suas, em Caxias do Sul, nesta terça-feira

Ocorre nesta terça-feira (12) a segunda edição do Festival do Suas, que reunirá o público de todos os serviços da rede de atenção psicossocial em Caxias do Sul para uma tarde de apresentações musicais, de dança e de teatro. A estimativa da FAS, que coordena a organização, é reunir mil pessoas no Ginásio do Sesi, onde o evento ocorrerá das 13h às 16h. A entrada é gratuita.