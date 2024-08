Feira Serra Acolhe reúne mais de 40 marcas autorais, neste final de semana, no Pátio Eberle, em Caxias do Sul

Olha só que bacana! Vai rolar neste sábado (17) e domingo (18) o Serra Acolhe, no Pátio Eberle, em Caxias do Sul. A feira de marcas autorais ocorre das 13h às 19h e é realizada como uma resposta às necessidades emergentes de pequenos negócios do Rio Grande do Sul, muitos dos quais foram muito impactados pela chuva de maio. A entrada é gratuita.