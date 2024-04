Foi divulgada a lista dos participantes do 58º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. Em 2024, o Prêmio Vivita Cartier (categoria obra literária) conta com 15 inscritos. Na textos inéditos – contos, crônicas e poesias foram 38 inscritos (cinco contos, 14 crônicas e 19 poesias).