Olha só, há 15 anos nascia a Colours uma festa com enfoque na batida da música eletrônica, em Caxias do Sul. E para comemorar esse marco, a edição de aniversário vai reunir Kolombo, Fran Bortolossi, Audiofly, Eli Iwasa, Vivi Seixas, Nana Kohat, Dbeat, Elieser e Caio Busetti. O evento ocorre dia 13 de abril, no Jockey Clube Multieventos, em Caxias do Sul.