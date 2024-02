Vem aí a temporada de comemoração dos 20 anos de atividades do Grupo Ueba Produtos Notáveis, de Caxias do Sul. Ao todo, serão oito apresentações gratuitas do espetáculo “Faísca D’Água”. A peça coloca frente a frente a natureza e a humanidade, passando uma importante mensagem sobre a preservação dos recursos naturais da Terra.